Москва, 16 февраля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В 10 регионах России произошло снижение заболеваемости COVID-19. Об этом 16 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

По словам главы надзорного органа, в общем числе регистрируемых ежедневно случаев заражения коронавирусом в России снижается доля столичных регионов — Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. На данный момент на них приходится около пятой части всех новых случаев выявления инфекции.

«Также хотела бы отметить, что увеличилось число субъектов, где мы видим снижение заболеваемости. На прошлой неделе это был только один субъект — Москва. На этой неделе это уже 10 субъектов. Тем не менее цифры по заболеваемости большие», — сказала Попова.