Москва, 16 февраля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Около 17% пациентов с коронавирусной инфекцией в России являются несовершеннолетними, сообщил 16 февраля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

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«Сегодня 17% от всех болеющих COVD-19 — это несовершеннолетние. Основная масса, почти 98%, лечатся амбулаторно. На госпитализации находятся 10 033 ребёнка. Те меры, которые были приняты противоэпидемические в регионах, дали свой эффект. И снижение госпитализаций за неделю составило 6% — это очень позитивный и хороший тренд», — сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом.

По его словам, в структуре госпитализированных детей 2,3% находятся в тяжёлом состоянии, однако это число снижается.