Москва, 16 февраля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Ситуация с обеспечением лекарствами от коронавируса в России остаётся стабильной. Об этом заявил 16 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По лекарственным препаратам ситуация стабильная», — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Мурашко заверил, что ситуация с лекарствами на рынке в постоянном режиме отслеживается Минздравом совместно с Минпромторгом.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России выявлено уже 14 659 880 случаев заражения коронавирусом, 342 383 человека скончались от COVID-19.