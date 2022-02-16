Москва, 16 февраля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Подъем заболеваемости в России продолжается уже пятую неделю подряд. Об этом 16 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В России пятую неделю продолжается подъем заболеваемости, эпидемиологическая ситуация остается достаточно напряжённой», — сказала Попова.

В то же время темпы роста выявления новых случаев заражения коронавирусом в России замедлились. Глава надзорного органа отметила, что раньше этот показатель удваивался каждую неделю, сейчас же динамика стала не столь высокой.

«Шестая неделя к пятой дала прирост на 18,5%», — заявила Попова.