Москва, 16 февраля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Амбулаторно-поликлиническое звено испытывает высочайшую нагрузку, заявил 16 февраля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

«Мы действительно видим некоторое замедление темпов прироста числа новых пациентов, но это мы говорим только о темпах, — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом. — В целом же если посмотреть общее количество пациентов, которых сегодня курирует система здравоохранения, составляет практически в два раза больше, чем в осенний период. Это высочайшая нагрузка на всё амбулаторно-поликлиническое звено и на систему в целом».