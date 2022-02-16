Бухарест, 16 февраля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Румынии официально выявлено 17 447 новых случаев заражения людей SARS-CoV-2. Об этом 16 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Эксперты отметили снижение заболеваемости COVID-19 в стране, однако предупредили о возможном повторном инфицировании ранее переболевших пациентов. При этом румынские медики в очередной раз призвали соотечественников пройти необходимую вакцинацию.

В период с 15 февраля по 16 февраля от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 183 человека. По состоянию на 16 февраля, общее число жителей Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,6 млн. Из них умерли 61 880 пациентов.