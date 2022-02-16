Москва, , 16:27 — REGNUM Встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве состоится 18 февраля, сообщили 16 февраля в пресс-службе Кремля.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

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Уточняется, что участники переговоров будут обсуждать тему дальнейшего развития двусторонних «отношений стратегического партнёрства и союзничества». Также на повестке — «актуальные проблемы европейской безопасности».

Напомним, ранее о предстоящей встрече президентов рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

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