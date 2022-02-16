Вашингтон, , 16:29 — REGNUM Относительно короткий срок хранения вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca мешает ее эффективному распространению в беднейших странах мира, сообщает 16 февраля Reuters со ссылкой на документы Всемирной организации здравоохранения.

Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca Gencat

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Это последняя проблема, с которой столкнулся международный проект COVAX, занимающийся распространением вакцин в нуждающихся странах под руководством ВОЗ.

Первоначально бедные страны отставали от богатых в вакцинации населения, так как обеспеченные государства пользовались финансовыми возможностями для приобретения первых доступных доз.

В данным момент многие страны, особенно в Африке, испытывают трудности с поставками крупных партий вакцин, несмотря на то, что более богатые государства начали жертвовать избыточные дозы.

Обширная инициатива COVAX позволила доставить нуждающимся странам в этом году только 596 млн из 2,3 млрд доз вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Задача механизма — обеспечение стран с низким уровнем доходов населения вакцинами от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: богатым странам нужно поделиться вакцинами, а не вакцинировать детей