Вена, , 16:17 — REGNUM Отрицательного результата теста на коронавирус будет достаточно для въезда в Австрию, начиная с 5 марта, сообщил 16 февраля австрийский министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

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Кроме того, внутри страны отменяется действие так называемого зелёного паспорта — документа о том, что человек переболел коронавирусом или привился от него.

Напомним, в Австрии с 5 февраля действует закон об обязательной вакцинации от коронавируса. Три дня назад, 13 февраля, глава австрийского правительства Карл Нехаммер заявил, что действие этого закона может быть приостановлено.

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