Варшава, 16 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. 60% жителей Польши верят в то, что «полноценное вторжение России на Украину вероятно». Результаты опроса аналитического центра United Surveys опубликованы на портале Dziennik Gazeta Prawna.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Среди этих 60% лишь 7,6% назвали сценарий вторжения «весьма вероятным», но 53,5% считают, что это «скорее вероятно, чем нет».

Противоположного мнения придерживаются 32,6% опрошенных. 26,1% опрошенных жителей Польши считают вторжение России на Украину маловероятным, а 6,5% «очень маловероятным. 6,2% респондентов не дали ответа.

Исследование было проведено 10−11 февраля текущего года. В нем приняли участие 1 080 взрослых жителей Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину». 15 февраля минобороны России объявило об окончании военных учений недалеко от границ с Украиной и начало отводить оттуда войска.