Таллин, , 15:55 — REGNUM В четверг, 17 февраля, в 11.00 по местному времени (в полдень по Москве) в столице Эстонии пройдет очередной, девятый по счету, пикет против коронавирусной диктатуры, организованный фондом «В защиту семьи и традиции» (SAPTK). Об этом говорится в сообщении эстонского портала objektiiv.ee.

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Пикет состоится возле резиденции правительства Эстонии на Тоомпеа в Старом городе. Главное требование протестующих — немедленная отмена всех коронавирусных ограничений.

«Обещание правительства отменить систему ковид-паспортов оказалось очередным обманом. В то же время совершенно ясно, что для этого ограничения нет никакого разумного основания, поэтому мы должны продолжить требовать его отмены», — сказал главный организатор серии пикетов, руководитель SAPTK Варро Вооглайд.

По его словам, даже бывшая глава правительственного Научного совета Ирья Лутсар признала, что в ковид-паспортах не осталось больше никакого смысла. «На самом деле у этих сертификатов изначально был только один смысл — заставить людей вакцинироваться, поэтому эта система изначально противоречила Конституции», — добавил Вооглайд.

Наряду с ликвидацией системы ковид-паспортов участники пикета требуют и отмены масочного режима, так как оба этих ограничения, по их утвреждению, в реальности не препятствовали распространению вируса. Кроме того, уверяют организаторы пикета, нынешний штамм вируса «Омикрон» нельзя считать особо опасным, поэтому значительные ограничения не являются оправданными.