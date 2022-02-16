Москва, 16 февраля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. На текущий момент окончательного решения о введении в России цифрового рубля в качестве еще одного платежного средства наряду с наличными и безналичными средствами не принято, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

D-russia.ru Цифровая экономика

«Отрабатывается только техническая сторона вопроса, процесс взаимодействия банков и регулятора при использования цифровых рублей. При этом пока переводы проходят только в режиме онлайн, с чем в принципе не должно возникнуть существенных проблем.

Да и реализация офлайн-расчетов не должна вызвать серьезных затруднений — технология блокчейн достаточно хорошо отработана. Непонятным пока остается целесообразность введения цифровых рублей.

Какие реальные возможности получит с их введением экономика России и финансовая система?

Если судить по китайскому опыту с цифровыми юанями, пока они применяют цифровой юань преимущественно в бюджетной сфере, что позволяет более тщательно контролировать использование этих средств и траты чиновников.

Вероятно, таким же будет и основное применение цифрового рубля на начальном этапе. А вот дальнейшее его распространение в качестве платежного средства вызывает сомнения — каких-то значимых преимуществ по сравнению с наличными и безналичными деньгами для частных лиц он не сулит.

Во всяком случае таких, которые обеспечивают популярность криптовалют. То есть, его нельзя будет майнить, поскольку единственный эмитент — ЦБ РФ.

В качестве инструмента для инвестиций и спекуляции цифровой рубль ничем не будет отличаться от обычного рубля, поскольку будет равен ему по цене.

Также его не получится использовать для уклонения от налогов или каких-то скрытых переводов. Хотя, возможно, в процессе тестирования будут выявлены какие-то дополнительные возможности.

Если использование цифровых рублей для офлайн-расчетов станет популярно, это, возможно, позволит сэкономить на выпуске наличных, но проникновение интернета и сотовой связи в стране идет так интенсивно, что наличные и так скоро почти выйдут из употребления», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 февраля 2022 года Центробанк и российские банки начали тестирование платформы цифрового рубля.

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