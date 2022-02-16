Москва, , 09:36 — REGNUM Центробанк и российские банки с 15 февраля начали тестирование платформы цифрового рубля. Первые переводы в цифровых рублях между гражданами проведены успешно, сообщается на сайте регулятора.

Цифровой рубль Cbr.ru

В пилотном проекте по тестировании платформы цифрового рубля изъявили желание принять участие 12 банков РФ, в том числе Сбер, «Альфа-Банк», ВТБ, «Газпромбанк», Тинькофф и др.

Уже подключились к платформе три банка. Остальные планируют подключиться к тестированию цифрового рубля после завершения доработок своих ИТ-систем.

Банк России проведёт тестирование в два этапа. По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, создание платформы цифрового рубля в России было завершено в декабре 2021 года.

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