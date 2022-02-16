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Эстония Kurious

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Кризис на Украине связан с «непредсказуемым поведением и агрессивностью президента России Владимира Путина», заявил бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

В интервью гостелевидению страны ETV он отметил, что украинские события зависят исключительно от готовности российского президента применить военную силу для достижения своих внешнеполитических целей: «Мы видели, что для Путина характерна такая деятельность: если цена достаточно низкая, он всегда готов применить силу».

Рейнсалу добавил, что «фирменный стиль Путина — удивлять, действовать очень быстро и гибко, взять хотя бы действия в Сирии или 2014 год».

Противостоять такому можно лишь путем намеренной эскалации отношений с Россией со стороны Запада — наращиванием военной готовности и сил, продолжением давления санкциями и единой позицией союзников по всем российским вопросам. Эстонский политик уверен, что только усиливающимся давлением можно добиться уступок со стороны РФ.

«По-моему, единственной реакцией может быть лишь более сильное давление в ответ. Если Путин утверждает, что он подорвет всю архитектуру безопасности западной системы, то Запад должен обострять ситуацию в ответ. Тут нет другого пути», — подчеркнул бывший глава МИД Эстонии.

Рейнсалу считает, что в последнее время единство западных стран против деятельности России окрепло: «В начале украинского кризиса было хуже, мы видели, какой хрупкой была координация НАТО с лидерами восточных стран альянса. Единство возникло».