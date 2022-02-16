Подгорица, , 15:24 — REGNUM В Черногории 63 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины против коронавируса, а 61,1 процента прошли ревакцинацию, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцинация Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Первую дозу вакцины получили 287 972 человека, или 46,4 процента, а вторую — 279 271 человек, или 45 процентов от всего населения.

В Черногории за последние сутки первую дозу вакцины получили 79 граждан, ревакцинирован 81 человек.

Третью дозу получили 92 816 человек, а за последние сутки — 260.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.