Бухарест, , 15:21 — REGNUM Румыния не намерена эвакуировать с территории Украины сотрудников своих дипломатических представительств. Об этом 16 февраля на слушаниях в румынском парламенте заявил министр иностранных дел страны Богдан Ауреску, сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам министра, в настоящее время официальный Бухарест не видит угрозы для жизни и здоровья своих дипломатов, работающих в соседнем государстве.

«Мы действительно отозвали часть персонала посольства в Киеве и генерального консульства в Одессе, однако в данном конкретном случае речь идет о двух чиновниках и их семьях, — резюмировал, в частности, он. — Эти люди будут трудоустроены в Румынии».

Как подчеркнул Б. Ауреску, на сегодняшний день посольство Румынии в Киеве работает в штатном режиме. «Никаких сокращений и переездов больше не будет», — сказал глава румынского МИД.