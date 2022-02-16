Пекин, 16 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в лыжной акробатике. Об этом 16 февраля сообщает ИА REGNUM.

极博双板滑雪俱乐部; Zach Seward Фристайл

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

В главном финале Буров получил оценку 114,93 балла и занял третье место.

Победителем стал китайский спортсмен Гуанпу Ци, у которого 129 баллов. Второе место занял представитель Украины Александр Абраменко (116,5).

Как сообщало ИА REGNUM, Буров вышел в главный финал Олимпиады в лыжной акробатике.