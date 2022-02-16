Анкара, 16 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Даты якобы возможного «вторжения» России на Украину проходят одна за другой, при этом западные страны накачивают Киев современным оружием, включая наступательное. Об этом 16 февраля заявил посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью телеканалу TRT Haber.

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Алексей Ерхов

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По словам российского дипломата, на эту тему устраивается настоящая истерия, при которой зарубежные страны эвакуируют своих граждан с территории Украины и закрывают или переносят из Киева свои посольства.

Также он добавил, что при этом совершенно серьезно говорится о неизбежности «российского вторжения» и даже сообщаются даты такового.

«Кстати, одна из этих дат была вчера, другая — сегодня. Третья — завтра. Что случилось, было ли вторжение? При этом на Украину закачивается современное вооружение, в том числе и наступательное. Иностранных инструкторов посылают для обучения украинской армии», — уточнил Ерхов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы западных стран проверить отвод войск РФ после завершения учений отсутствием воспитания.