Вашингтон, 16 февраля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Соединенные Штаты с 2014 года предоставили Украине $5,6 млрд финансовой поддержки, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Иван Юдинцев ИА REGNUM США — Украина, деньги

«С 2014 года мы уже предоставили $5,6 млрд поддержки Украине, включая помощь в сфере безопасности», — сказала она в интервью изданию «Европейская правда».

По ее словам, Вашингтон будет и дальше оказывать Украине оборонную, гуманитарную и экономическую поддержку.

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