Стокгольм, , 15:53 — REGNUM 16 февраля министр иностранных дел Швеции Анн Линде представила перед депутатами риксдага «Внешнеполитическую декларацию 2022», основополагающий документ, в соответствии с которым Королевство Швеции проводит свой внешнеполитический курс.

Флаг Швеции Pixabay.com

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«Господин Председатель!

Мы находимся в серьезной ситуации, связанной с политикой безопасности. Усиление конфронтационной риторики России и военные действия, как видимые, так и скрытые, неприемлемы. Усиленное присутствие российских военных на границе с Украиной и требования России о гарантиях безопасности угрожают всей сути режима безопасности в Европе.

Режим безопасности в Европе не подлежит обсуждению. Защита суверенитета и территориальной целостности Украины необходимы для безопасности Европы в целом.

Украина, как и Швеция, имеет право проводить свою собственную политику безопасности. Это не дело России ее диктовать с помощью угроз и насилия. Нормы международного права касательно суверенитета и политической независимости государств являются частью европейского порядка безопасности.

Путь к снижению напряженности лежит в продолжении диалога и дипломатии, но мы должны в то же время готовиться к тому, что Россия изберет иной путь.

Господин Председатель!

Право на выбор собственной политики безопасности является краеугольным камнем нашей безопасности. Правительство Швеции не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Наше неприсоединение к военным союзам служит нам хорошо и способствует стабильности и безопасности на территории Северной Европы.

Мы сочетаем это с оборонной политикой, которая основывается на двух вещах: укреплении национального потенциала и углубленном международном оборонном сотрудничестве. Сотрудничество с Финляндией в этой связи занимает особое положение», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой британской дипломатии Лиз Трасс заявил, что Россия не хочет угрожать никому, наоборот, угрожают ей.