Фристайлист Буров вышел в главный финал Игр в лыжной акробатике
Пекин, 16 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Российский фристайлист Илья Буров вышел в главный финал на Олимпийских играх в Пекине в лыжной акробатике. Об этом 16 февраля сообщает ИА REGNUM.
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В своей второй попытке Буров получил оценку 129,50 балла. Это лучший результат среди всех участников. Ещё один российский спортсмен Станислав Никитин занял 10-е место и не прошёл в главный финал, не войдя в топ-6.
В главный финал, помимо Бурова, вышли Пирмин Вернер (Швейцария), Кристофер Лиллис (США), Гуанпу Ци (Китай), Александр Абраменко (Украина) и Джастин Шёнефельд (США).
Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля Буров и Никитин вышли в финал Олимпиады в лыжной акробатике.