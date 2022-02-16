Пекин, 16 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Российский фристайлист Илья Буров вышел в главный финал на Олимпийских играх в Пекине в лыжной акробатике. Об этом 16 февраля сообщает ИА REGNUM.

极博双板滑雪俱乐部; Zach Seward Фристайл

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

В своей второй попытке Буров получил оценку 129,50 балла. Это лучший результат среди всех участников. Ещё один российский спортсмен Станислав Никитин занял 10-е место и не прошёл в главный финал, не войдя в топ-6.

В главный финал, помимо Бурова, вышли Пирмин Вернер (Швейцария), Кристофер Лиллис (США), Гуанпу Ци (Китай), Александр Абраменко (Украина) и Джастин Шёнефельд (США).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля Буров и Никитин вышли в финал Олимпиады в лыжной акробатике.