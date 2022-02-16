Москва, 16 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву является сигналом всему остальному миру о хороших перспективах отношений двух стран. Об этом бразильский лидер заявил 16 февраля в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Владимир Путин и Жаир Болсонару

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«Я уверен, что мой визит в Москву — это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы», — сказал он.

Также Болсонару отметил, что Россия и Бразилия готовы сотрудничать и добавил, что он уверен в том, что его встреча с главой Российского государства будет очень продуктивной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на сохраняющиеся эпидемические ограничения, в 2021 году рост товарооборота между Россией и Бразилией составил 87%.