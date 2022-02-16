Варшава, 16 февраля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 16 февраля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения за последние сутки в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 28 859 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 372 человека.

В настоящее время (по состоянию на 16 февраля) в больницах по всей Польше с диагнозом COVID-19 лечатся 18 987 пациентов. Из них 1 183 человека подклчены к искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше выявили 5 466 094 случая заражения коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 108 887 человек.