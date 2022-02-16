Москва, 16 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Возможность принятия правительством России закона, который позволяет вводить санкции в отношении граждан и компаний Великобритании, не исключена. Об этом 16 февраля заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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По словам главы МИД РФ, такой документ может быть ответом на действия Лондона против российских юридических лиц в Британии.

Также он добавил, что британские власти рассматривают возможность дополнений к этому «никак не связанному с Украиной» документу, однако позволяющему Лондону «подвергать санкциям любые организации, физические или юридические лица», связанным с Россией.

«Такого, конечно, история еще не знала. И если этот закон, там есть какие-то процедуры, окончательно вступит в силу, я нисколько не сомневаюсь, что наш парламент будет иметь все основания и будет необходимым принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги и популярность на русофобской стезе», — уточнил Лавров.

Кроме того, российский министр отметил, что власти Соединенного королевства любит выступать в роли провокатора в отношениях между Россией и западных стран.

«Я очень надеюсь, что другие страны Запада являются все-таки несколько более ответственными игроками и они эту попытку спровоцировать очередные волны санкционных войн разгадают и не станут ее поддерживать», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает позитивным сигналом готовность Соединенных Штатов и НАТО обсуждать в рамках дискуссии по гарантиям безопасности меры по снижению военных рисков в странах Европы.