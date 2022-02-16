Пекин, 16 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Мужская сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Финляндия

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В составе финской команды шайбы забросили Миро Аалтонен, Микко Лехтонен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен и Теэму Хартикайнен. У Швейцарии отличился форвард Андрес Амбюль.

Таким образом, сборная Финляндии вышла в полуфинал Олимпийских игр. Ранее в эту стадию турнира пробились команды России и Словакии. Четвёртую путёвку разыграют сборные Швеции и Канады.

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