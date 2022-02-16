Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Джозеф Байден заявляет, что США не намерены дестабилизировать Россию, но они её дестабилизируют вот уже более семидесяти лет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 февраля, комментируя высказывания американского президента.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, Байден в ходе своего «обращения к гражданам России» заявил: он не верит, что народ России «хочет кровавой разрушительной войны с Украиной». Также президент США отметил, что у Вашингтона нет намерений дестабилизировать ситуацию в России.

« Обращение президента США к народу России — новое свидетельство колониального мышления по отношению к нашей стране. Невозможно себе представить подобного рода обращения Владимира Путина к народу США. Причина тут не в том, что оно не было бы востребовано (в США немало здравомыслящих людей, которые хотят иметь ясное представление о происходящем в мире), но Путин не сделает этого, потому что выступать таким образом — это политическое хамство.

Байден, однако, знает, что в России есть те, для кого его голос важен. Более того, — для кого он является руководящим. И это очень плохо; эту нашу реальность надо изживать.

Что же до содержания выступления президента США, то там ложь на лжи сидит и ложью погоняет. Байден заявляет, что США не намерены дестабилизировать Россию, но они её дестабилизируют вот уже более семидесяти лет. И это выступление тоже направлено на подрыв сплочённости народа России перед лицом натовской агрессии. А агрессия неизбежна, потому что мирно сосуществовать с самостоятельной Россией Запад не то чтобы не намерен, а просто не может — он жив только за счёт высасывания жизненных сил из нас.

В своём выступлении президент США вспомнил о Второй мировой войне. Тогда СССР тоже не хотел воевать, но был вынужден отражать агрессию Германии и её союзников. А помогли Гитлеру подготовиться к той войне англосаксы. Мы это помним.

Сегодня США мешают нашему сотрудничеству с Европой, дестабилизируют бывшие республики СССР, пестуют наш внутренний Запад, который хочет вернуть Россию в положение западной колонии. И это не угроза?

Под предводительством США НАТО не просто перекроило границы Югославии, но развязало войну и уничтожило эту страну, а теперь они нас учат, как нам строить отношения с соседями?