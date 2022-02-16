Екатеринбург, 16 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизился на 289. За прошедшие сутки, 15 февраля госпитализированы 630 человек. Тогда как днем ранее — 919. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Излечились от COVID-19 еще 1015 пациентов. В общей сложности в регионе выздоровели 205 103 человека.

За 15 февраля в области обнаружили 4997 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончались 9 человек. Это на два летальных исхода больше, чем днем ранее.