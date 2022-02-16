Москва, 16 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Разная длительность встреч президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем не говорит о разнице в их содержательности. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 16 февраля журналистам.

Пресс-служба Кремля Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Он отметил, что переговоры и с Макроном, и с Шольцем действительно были деловые, «весьма и весьма конструктивные». Рабочий разговор с Шольцем, хотя и длился меньше, был «весьма доверительный, конструктивный».

«Продолжительность разговора вряд ли является мерилом содержательности», — ответил Песков на вопрос о том, почему Путин говорил с германским канцлером не столь долго.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Шольца 15 февраля продолжались более трех часов, а встреча с Макроном 7 февраля — более пяти часов.

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