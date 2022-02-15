Москва, , 15:14 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости диалога в нынешней ситуации, связанной с вопросами безопасности.

Канцлер Германии Олаф Шольц © Olaf Kosinsky

«Очень хорошо, что у нас такие плотные экономические связи, как вы говорили, что они дальше развиваются. Ясно, конечно, что сейчас, в это время, когда возникла такая сложная ситуация, что касается мира и безопасности в Европе, мы должны общаться… И я рад, что сейчас это стало возможным, что мы обсудим», — сказал Шольц.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на максимально конструктивные переговоры лидеров двух стран.