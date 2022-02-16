Варшава, 16 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. 16 февраля в Киев направится делегация польского Сейма, которая в украинской столице встретится, в том числе с председателем Верховного Совета Украины Русланом Стефанчуком и вице-президентом Еленой Кондратюк. Об этом передает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

В состав польской делегации входит десять человек, включая представителей правительственной коалиции и оппозиции. Делегацию возглавляет вице-спикер сейма Рышард Тарлецкий из правящей партии «Право и справедливость».

«Это делегация польского Сейма, поэтому мы будем встречаться с представителями Национального собрания Украины. Мы планируем выразить свою солидарность и поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», — сказал Терлецкий журналистам.

Депутат от оппозиционной «Гражданской коалиции» Михал Щербо заявил журналистам, что межпартийный характер делегации — это «доказательство единства польского парламента и общества по делу Украины». «Возможно, что сейчас Украина накануне российской агрессии. Поэтому нужно использовать все дипломатические каналы и действовать до последней минуты, чтобы предотвратить реальный конфликт», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».