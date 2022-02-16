Минск, 16 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Встречу глав стран — участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предлагает провести Белоруссия для восстановления доверия между государствами. Об этом 16 февраля заявил на пресс-конференции белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Mfa.gov.by Владимир Макей

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«Давно назрела необходимость в рамках той же ОБСЕ организовать полномасштабную встречу руководителей государств, которые не встречались уже много лет. Эта встреча должна быть подготовлена. Она привела бы к восстановлению определенного уровня доверия между теми странами, которые сегодня разделены на «наши» и «не наши», — сказал он.

При этом глава МИД Белоруссии указал на то, что белорусский президент Александр Лукашенко несколько лет назад выступал с предложением о начале широкомасштабного диалога на международном уровне, целью которого было бы восстановление доверия между странами мира, однако к ней на тот момент было скептическое отношение.

Также Макей подчеркнул, что Минск всегда являлся сторонником диалога, потому что только этим путем можно разрешить все вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что из-за нерациональной политики Североатлантического альянса (НАТО) и ряда стран Запада Белоруссия намерена укреплять свое военное сотрудничество с Россией и развивать военно-техническое партнерство с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).