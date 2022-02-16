Париж, 16 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран напоминает о возможной отмене защитных масок «в середине марта», даже в транспорте, передает BFM TV.

International Labour Organization ILO Продавец мороженого в Анси, Франция

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Министр объявил о возможных новых послаблениях по коронавирусу.

«В середине марта мы могли бы серьезно поставить перед собой вопрос о ношении маски в помещении», — заявил Оливье Веран, подтвердив, что это послабление может касаться и общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, Кассационный суд Франции поддержал решение следственных судей, вынесенное в 2018 году, о прекращении расследования убийства президента Руанды Жювеналя Хабьяримана, которое спровоцировало геноцид в 1994 году.