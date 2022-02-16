Варшава, 16 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. С 15 по 28 февраля по всей Польше будет действовать уровень тревоги ALFA-CRP, введенный для противодействия киберугрозам. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на правительственный центр безопасности Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

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Решение о введении тревоги было принято премьер-министром Польши Матеушем Моравецким по просьбе главы Агентства внутренней безопасности в связи с потенциальными рисками. Вчера, 15 февраля, DDoS-атаке были подвергнуты сайт министерства обороны Украины и мобильные приложения украинских государственных банков.

Уровень ALFA-CRP является самым низким из четырех уровней тревоги (ALFA, BRAVO, CHARLIE и DELTA), указанных в законе об антитеррористических мерах.

Заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич сообщил журналистам, что введение первого уровня тревоги ALFA-CRP носит превентивный характер.

«Была совершенна атака на украинские банковские и не только системы. В связи с этим было принято правильное и своевременное решение премьер-министра», — заявил он.

Введение уровня тревоги ALFA-CRP означает усиление мониторинга состояния безопасности IT-систем государственных учреждений и критической инфраструктуры с точки зрения нарушений доступности или возможных попыток DDoS-атак.