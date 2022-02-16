Москва, 16 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Кремле считают позитивной готовность президента Соединенных Штатов Джо Байдена к переговорам с Россией по безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Путин

«Для нас важно, чтобы обсуждая те рациональные зерна, рациональные аспекты, которые отметили американцы, чтобы они обсуждались в непосредственной увязке с теми темами, которые представляют для нас приоритет. Надеемся, что этот переговорный процесс начнётся», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, существует дипломатия, чтобы искать возможные точки соприкосновения и способствовать сближению тех позиций, которые на первый взгляд кажутся диаметрально противоположными.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что информации о новых переговорах лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет.

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