Песков оценил готовность Байдена к переговорам с Россией по безопасности
Москва, 16 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Кремле считают позитивной готовность президента Соединенных Штатов Джо Байдена к переговорам с Россией по безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, существует дипломатия, чтобы искать возможные точки соприкосновения и способствовать сближению тех позиций, которые на первый взгляд кажутся диаметрально противоположными.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что информации о новых переговорах лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет.
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