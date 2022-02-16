Пекин, 16 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Мужская сборная России по хоккею может сыграть с командой Канады в полуфинале Олимпийских игр в Пекине. Об этом 16 февраля сообщает ИА REGNUM.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

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Если Финляндия обыграет в четвертьфинале Швейцарию, то сборная России сыграет в полуфинале с победителем пары Швеция — Канада. Если Швейцария победит, то выйдет на Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по хоккею одержала победу над командой Дании в четвертьфинале со счётом 3:1.