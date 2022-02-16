Москва, 16 февраля 2022, 12:57 — REGNUM Кремль считает противоречивыми заявления Киева по минским соглашениям, с одной стороны звучат заявления о приверженности договоренностям, с другой стороны выступают против их реализации. Об этом 16 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что с третьей стороны в Киеве звучат заявления о том, что «на каких-то эфемерных российских условиях они не будут выполнять минские договоренности».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик не соотносится с Минскими соглашениями.
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