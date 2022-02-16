Москва, 16 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Кремль считает противоречивыми заявления Киева по минским соглашениям, с одной стороны звучат заявления о приверженности договоренностям, с другой стороны выступают против их реализации. Об этом 16 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Мнения весьма противоречивые. Представители украинского руководства делают опять же противоречивые заявления. С одной стороны в Киеве звучат заявления о приверженности минским договоренностям, с другой стороны звучат заявления, что реализация минских договоренностей будет означать крах Украины», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что с третьей стороны в Киеве звучат заявления о том, что «на каких-то эфемерных российских условиях они не будут выполнять минские договоренности».

«Поэтому, к сожалению, выводы очень и очень противоречивые», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик не соотносится с Минскими соглашениями.

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