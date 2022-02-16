Москва, 16 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик не соотносится с Минскими соглашениями. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 февраля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Он подчеркнул, напомнив о словах российского президента Владимира Путина, что реализация Минского комплекса мер — это главная задача.

«Признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к президенту Владимиру Путину по поводу признания независимости ЛНР и ДНР от Украины. Путин принял это обращение к сведению, сообщил Песков.

Читайте также: Путин назвал действия Украины против Донбасса геноцидом