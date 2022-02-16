Минск, , 12:45 — REGNUM Силы, которые не хотят, чтобы Россия участвовала в обеспечении региональной и мировой безопасности, искусственно нагнетают ситуацию вокруг Украины. Об этом 16 февраля заявил на пресс-конференции белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Владимир Макей Cancillería del Ecuador

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«Я считаю, все то, что происходит сейчас вокруг Украины, оно абсолютно искусственно и создается силами, которые бы не хотели, чтобы Россия играла действительно такую определяющую роль, важную роль в обеспечении безопасности в регионе и в мире в целом», — сказал он.

Также глава МИД Белоруссии отметил, что такого рода заявления со стороны Запада могли быть сделаны для того, чтобы попытаться свести к минимуму значение российских предложений по гарантиям безопасности, а также сделать их никчемными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что все подразделения российских Вооруженных сил (ВС) покинут территорию Белоруссии по окончании совместных учений «Союзная решимость — 2022».