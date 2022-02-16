Санкт-Петербург, 16 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. За истекшие сутки в петербургские и федеральные стационары, перепрофилированные на лечение COVID-19 и внебольничной пневмонии, были доставлены 620 пациентов. Это на 180 человек больше, чем в предыдущие сутки (+40,9%). Об этом сообщили 16 февраля в городском оперштабе. До этого несколько дней отмечалось снижение госпитализации.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи

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Одновременно вновь резко увеличилось выявление новых случаев заражения коронавирусом: за последние сутки в Петербурге подтвержден 17 151 новый случай, что на 10 060 случаев больше, чем сутками ранее. Таким образом, рост составил 2,4 раза всего за сутки.

В Петербурге стационарно лечатся от ковида 8617 человек (-247 к уровню предыдущих суток). Из них 607 пациентов (-35) находятся в реанимации, а 323 пациента (-3) подключены к аппаратам ИВЛ. За истекшие сутки из больниц были выписаны по выздоровлению 765 пациентов, что на 567 человек больше, чем в предыдущий день.

В Петербурге развёрнуто 9790 коронавирусных коек в 18 городских и трёх федеральных стационарах. Свободный коечный фонд в городе составляет 28,96% относительно норматива Минздрава.

На амбулаторном лечении в Петербурге, по состоянию на 16 февраля, находятся 149 784 пациента, за сутки их количество уменьшилось на 3252 человека, существенно снизив нагрузку на амбулаторное звено здравоохранения.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 0,66 ед., за сутки он уменьшился на 0,15 ед. Эта цифра отражает, сколько в среднем человек заражает один заболевший до момента изоляции.

Напомним, в Петербурге за сутки от ковида скончались 75 человек (+2 к уровню предыдущих суток), а выздоровели 24 960 человек (+2765).