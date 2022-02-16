Зеленский в День единения обратился к «великому народу великой страны»
Киев, 16 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленскийобратился к гражданам Украины и поздравил их с недавно учреждённым Днём единения.
Глава государства отметил, что жители Украины — разные: разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий, однако это не мешает им быть едиными.
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В это день, как сообщает пресс-служба украинского лидера, президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага Украины. В его присутствии оркестр исполнил государственный гимн страны. Воины почётного караула подняли сине-жёлтый стяг.
Добавим, что, согласно указу президента, 16 февраля, в День единения, в 10:00 на зданиях и сооружениях во всех населённых пунктах Украины подняли государственные флаги и прозвучал государственный гимн.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил 16 февраля Днём единения. Украинский лидер заявил, что в этот день «мы вывесим национальные флаги, наденем сине-жёлтые ленты и покажем всему миру наше единство».
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