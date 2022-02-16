Киев, 16 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленскийобратился к гражданам Украины и поздравил их с недавно учреждённым Днём единения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Великий народ великой страны. Сегодня важный день — День единения нас всех», — отметил Зеленский, обратившийся к народу в домашней обстановке и домашней одежде.

Глава государства отметил, что жители Украины — разные: разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий, однако это не мешает им быть едиными.

«Объединяет нас единое желание: жить в мире, счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право. Потому что мы у себя дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И никто, только мы вместе сможем защитить наш дом», — подчеркнул Зеленский.

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«С Днём единения, сине-жёлтые! С Днём единения, Украина!» — сказал Зеленский.

В это день, как сообщает пресс-служба украинского лидера, президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага Украины. В его присутствии оркестр исполнил государственный гимн страны. Воины почётного караула подняли сине-жёлтый стяг.

Добавим, что, согласно указу президента, 16 февраля, в День единения, в 10:00 на зданиях и сооружениях во всех населённых пунктах Украины подняли государственные флаги и прозвучал государственный гимн.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил 16 февраля Днём единения. Украинский лидер заявил, что в этот день «мы вывесим национальные флаги, наденем сине-жёлтые ленты и покажем всему миру наше единство».

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