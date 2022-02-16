Москва, 16 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России после завершения мероприятий боевой подготовки приступили к маршу на штатной технике в пункты постоянной дислокации. Об этом 16 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Александр Куликов ИА REGNUM Марш механизированной колонны

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

В оборонном ведомстве напомнили, что личный состав подразделений МТО принимал участие в плановых тактических учениях на общевойсковых полигонах Крыма.

Часть маршрута автомобильной колонны общей протяженностью свыше 500 км проходит по участку трассы «Таврида» через Керченский пролив по Крымскому мосту. На маршруте организована работа постов дорожно-комендантской службы, а сопровождение автоколонн обеспечивают экипажи военной автомобильной инспекции.

В ВС России продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.

Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.