Москва, 16 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Подмосковье выгодно отличается на фоне Москвы по уровню вакцинации населения от коронавируса. Об этом 16 февраля заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, доля охвата вакцинацией от COVID-19 в Московской области примерно на 10% выше, чем в столице.

«Я продолжаю хвалить Московскую область, потому что она дает более высокий показатель охвата вакцинацией, нежели Москва. Москва — 49% привито, Московская область — 59%. Разница по привитому населению — 10%», — сказал Онищенко.