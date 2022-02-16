Краснодар, 16 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Краснодарском крае ещё 689 человек с коронавирусной инфекцией госпитализированы, данные за последние сутки опубликованы 16 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 15 февраля, сообщалось о 528 госпитализированных пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе, по данным регионального оперштаба, за сутки подтверждено 4983 случая заражения коронавирусом, в том числе у 405 детей. Накануне, 15 февраля, сообщалось о 3072 новых заразившихся. В лидерах по числу новых заразившихся — Новороссийск (1398 случаев) и Краснодар (1338 случаев).

С начала пандемии на территории Кубани подтверждено 191 554 случая заражения коронавирусом, выздоровели 123 656 человек, скончались 10 235 пациентов. На 15 февраля в коронавирусных стационарах находятся 5775 человек, в том числе с COVID-19 — 3176 пациентов. Из них 110 человек находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО. Амбулаторно лечатся 57 тыс. человек, у 54 487 из них диагноз подтверждён.