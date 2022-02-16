Москва, 16 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим на всей планете. Об этом 16 февраля заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академика РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус

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«Есть законы эпидемиологии, и я хотел бы об этом поговорить. Сейчас «Омикрон», более заразен и быстрее забирает то население, у которого нет иммунитета. «Омиркон» на планете практически вытеснял все предыдущие штаммы», — сказал эпидемиолог.

По его словам, этот штамм стал более опасен за счет того, что резкий рост численности заболевших COVID-19 ведет к увеличению числа жертв инфекции.