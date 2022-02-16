Пекин, 16 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 16 февраля сообщает ИА REGNUM.

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В составе российской команды выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Они завоевали серебряные медали, уступив только сборной Швеции.

Миронова допустила четыре промаха на своём втором огневом рубеже и пробежала один штрафной круг.

В итоге сборная России отстала на 12 секунд от команды Швеции, которая использовала шесть дополнительных патронов и не бежала штрафных кругов. Замкнула тройку сборная Германии с шестью дополнительными выстрелами и отставанием в 37,4 секунды.