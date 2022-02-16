Пекин, 16 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Мужская сборная России по кёрлингу не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр в Пекине. Об этом 16 февраля сообщает ИА REGNUM.

Shabbytochicnz Кёрлинг

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Российские кёрлингисты проиграли команде Великобритании в заключительном матче группового этапа со счётом 6:8 (0:3, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 2:0, 0:1, 2:0, 0:1).

Российская команда потерпела пять поражений в девяти матчах не смогла пробиться в полуфинал Олимпиады.