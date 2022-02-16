Стокгольм, 16 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В последнее время одна встреча президента России с западным лидером сменяла другую, в то время как публика шутила над манерами гостеприимства Владимира Путина, который сажал своих коллег за чрезмерно длинный стол. Однако российский президент уже добился многого от самого факта, что западные лидеры выстроились в очередь, чтобы поговорить с ним. Об этом 16 февраля сообщил шведский телеканал SVT.

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. 2022

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Президент Франции Эммануэль Макрон, Виктор Орбан (Венгрия) и Олаф Шольц (Германия) лично приехали в Москву, Борис Джонсон (Великобритания) и Джо Байден (США) поговорили с Путиным по телефону.

«Список мировых лидеров, прибывающих сейчас в Москву, можно продолжать долго, и, конечно же, у всех на устах ситуация на Украине», — пишут шведские журналисты.

«После распада Советского Союза и болезненных для России 90-х президент Путин пришел к власти. И задолго до того, как в США Дональд Трамп появился со своим лозунгом Make America Great Again, Путин преследовал политику русского реванша», — говорилось в репортаже.