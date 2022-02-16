Новосибирск, 16 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 16 февраля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 3865 пациентов, в том числе 166 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено5428 новых случаев заражения коронавирусом (всего —160 757 случаев). За это же время 672 человека выздоровели (всего — 81 948 человек), скончались десять пациентов (всего — 4825 пациентов).

В реанимации сейчас находятся 368 человек, на ИВЛ — 38 пациентов.