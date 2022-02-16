Стокгольм, 16 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Утром 16 февраля зрители самого популярного телеканала в Швеции SVT смогли узнать, как же именно Российская Федерация якобы будет вести «военные действия против Украины». На интерактивном мониторе аналитик Центра восточноевропейских исследований (Стокгольм) Якоб Хеденскуг показал местоположения российский войск и возможные направления вторжения.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Эксперт объяснил, что сейчас Украина окружена российскими войсками, находящимися непосредственно в России, войсками в Белоруссии, и флотов на Черном море.

«Есть возможность атаковать Украину практически с трех направлений», — заявил Хеденскуг.

Однако к потенциальному вторжению российских войск на Украину исследователь относится скептически. По его мнению, Кремль просто стягивает войска, чтобы якобы «шантажировать» западные правительства.

«Мое основное предположение состоит в том, что войска находятся там, просто чтобы оказать давление на западные страны, чтобы они начали разговор о системе безопасности в Европе», — подытожил эксперт.

Напомним, власти России неоднократно отвергали обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и отмечали, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.